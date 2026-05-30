Das erwartete Chaos aufgrund der Sperrung der beliebten Reiseroute ist offenbar ausgeblieben – sowohl in Deutschland als auch in Österreich.
Am Ende war alles halb so wild. „Wir standen kein einziges Mal“, sagt Eva Seybold. Sie, ihr Mann und der Sohn sind an diesem Samstag von Ludwigsburg über die Alpen in den Pfingsturlaub gefahren – trotz etlicher Warnungen im Vorfeld und Horror-Szenarien von endlosem Stau zwischen Österreich und Italien. Die Familie ist früh – gegen vier Uhr – in der Region Stuttgart aufgebrochen, eigentlich wollten sie über den Brenner fahren. Das Ziel: das Schnalstal in Tirol.