1 Mitte August brannte ein Hochsitz in einem Wald nahe des Gewerbegebiets Sulzhau. Foto: Feuerwehr

Mitte August brannte in einem Waldstück nahe dem Freudenstädter Gewerbegebiet Sulzhau mitten in der Nacht ein Hochsitz. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern. Doch nun zeigt sich: Vermutlich handelt es sich bei dem Fall um Brandstiftung.









Mitten in der Nacht musste die Feuerwehr am 17. August in ein Waldstück nahe dem Freudenstädter Gewerbegebiet Sulzhau anrücken. Der Grund: Ein Hochsitz stand lichterloh in Flammen.