1 Vorsorglich ist auch das DRK ist vor Ort. Foto: Dunja Kuster

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 32 Jahre alten Mann aus dem Zollernalbkreis.









Dem Mann wird zur Last gelegt, am Samstagmorgen in einem Zimmer eines Hotels in der Lauterbachstraße in Albstadt einen Brand gelegt zu haben. Dabei geriet unter anderem eine Matratze in Brand. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Das berichtet das Polizeipräsidium in Reutlingen.