Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Frommern sind zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer gegen 16.15 Uhr auf der Balinger Straße ortseinwärts und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 66-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und krachte mit seinem Auto ins Heck des Opels.

Durch die Kollision zogen sich der 21-Jährige sowie seine 36-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu.

Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 11.000 Euro, so die Polizei.