Bremse für Reformer: Misstrauensvotum in Rumänien - Prowestliche Regierung stürzt

1 Rumäniens bürgerlich-liberaler Ministerpräsident Ilie Bolojan ist von der sozialdemokratischen und rechtsextremen Opposition wegen seiner Reformpolitik durch ein Misstrauensvorum im Parlament abgesetzt worden. Foto: Fabian Sommer/dpa Rechtsextreme und Sozialdemokraten verbünden sich und stürzen die prowestliche Regierung. Wie geht es jetzt weiter in dem EU-Land?







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Bukarest - In Rumänien ist die prowestlichen Regierung unter dem bürgerlichen Ministerpräsidenten Ilie Bolojan durch ein Misstrauensvotum mit großer Mehrheit im Parlament abgesetzt worden. Den Antrag hatte die oppositionelle rechtsextreme Fraktion AUR zusammen mit den bis vor kurzem mitregierenden Sozialdemokraten (PSD) gestellt. Sie begründeten diesen mit ihrer Kritik an Bolojans Sparpolitik sowie gegen einen von seiner Regierung geplanten Verkauf von Anteilen großer Staatsbetriebe.