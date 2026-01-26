„Bremsdorfer“ luden ein: So närrisch feierte Dörlinbach das 40-Jährige der Berg-un-Tal-Vereinigung

Beim Narrentreffen „Berg-un-Tal“ verwandelte sich Dörlinbach in ein Meer aus Farben und Masken.
Eine bunt kostümierte Narrenschar schlängelte sich am Sonntagnachmittag durch die Straßen, gesäumt von zahlreichen Zuschauern, die mit den ausrichtenden „Bremsdorfern“ das 40-Jährige der Berg-un-Tal-Vereinigung feierten. Bereits am Vormittag war im Narrendorf rund um die Festhalle viel los. Mehr als 70 närrische Gruppierungen gaben sich am frühen Nachmittag ein fröhliches Stelldichein und sorgten mit fantasievollen Maskierungen, Musik und ausgelassener Stimmung für beste Unterhaltung. Angeführt wurde der Umzug vom „Berg-un-Tal-Narren“. Sein Kostüm bestand aus Teilen der Kleidung aller sechs der Vereinigung angehörenden Gruppen. Das stand sinnbildlich für den Zusammenhalt der Vereinigung.