Für die Schwangere und ihr ungeborenes Kind kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Ein 32-jähriger mutmaßlicher Taschendieb flüchtet mit dem Auto vor der Polizei. Im Wagen befindet sich auch eine schwangere Frau, beide sind nicht angeschnallt. Bei der Flucht kracht der Fahrer gegen einen Baumstumpf – mit fatalen Folgen.









Eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind sind bei einem Verkehrsunfall in Niedersachsen gestorben. Offenbar war der 32 Jahre alte Fahrer des Autos nach einem Taschendiebstahl auf der Flucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde durch den Unfall am Donnerstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann war bei Bremervörde in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf in einem Straßengraben gefahren. Beide Autoinsassen waren nicht angeschnallt. Die 38 Jahre alte Frau und ihr ungeborenes Baby starben im Krankenhaus.

Vor dem Unfall hatte der Mann nach Polizeiangaben einer 82-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Er sei anschließend mit der Frau geflohen. Er war demnach mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und habe vor dem Unfall bereits „mehrere Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überholmanöver gefährdet“, teilte die Polizei mit.