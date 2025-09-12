Bremerhaven – Wild Wings: Schwenninger Dominanz wird an der Nordsee nicht belohnt

Die Wild Wings legen leistungsmäßig einen starken Saisonstart in der DEL hin – aber sie kassieren kurz vor dem Ende in Bremerhaven das entscheidende 1:2.
Die Wild Wings haben das erste Spiel der neuen DEL-Saison in Bremerhaven am Freitagabend trotz einer starken Leistung sehr unglücklich mit 1:2 verloren. Die Schwenninger waren das bessere Team, gingen aber leer aus. Nach dem Schlusszeichen bilanzierte Dominik Bittner: „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt, aber in zwei Momenten nicht aufgepasst.“