Bremerhaven – Wild Wings: Schwenninger Dominanz wird an der Nordsee nicht belohnt

Die Wild Wings legen leistungsmäßig einen starken Saisonstart in der DEL hin – aber sie kassieren kurz vor dem Ende in Bremerhaven das entscheidende 1:2.

Die Wild Wings haben das erste Spiel der neuen DEL-Saison in Bremerhaven am Freitagabend trotz einer starken Leistung sehr unglücklich mit 1:2 verloren. Die Schwenninger waren das bessere Team, gingen aber leer aus. Nach dem Schlusszeichen bilanzierte Dominik Bittner: „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt, aber in zwei Momenten nicht aufgepasst.“

Die Personalien Bei den Schwenningern stand Joacim Eriksson im Tor. Die Verteidigerpaare bildeten Alex Trivellato/Thomas Larkin – Will Weber/Ben Marshall – Dominik Bittner/Eric Martinsson. Siebter Verteidiger war Arkadiusz Dziambor.

Die Angriffsreihen: Boaz Bassen – Kyle Platzer – Zach Senyshyn, Tim Gettinger – Jordan Szwarz –Alexander Karachun, Tyson und Tylor Spink – Sebastian Uvira, Hakon Hänelt – Mirko Höfflin – Philip Feist. Es fehlten Phil Hungerecker und der neue Angreifer Felix Scheel sowie die beiden Verteidiger Niclas Hempel und Niklas Hübner.

Bei Bremerhaven stand Kristers Gudlevskis im Tor. Kurios: Weil die Norddeutschen – verletzungsbedingt – nur fünf Verteidiger aufbieten konnten, musste Top-Angreifer Miha Verlic in der Abwehr aushelfen. Damit war an diesem Abend der berühmte „Karawanken-Express“ der Pinguins im Angriff personell auseinandergerissen.

Das erste Drittel

Die Wild Wings zeigten ein erstes gutes Drittel, überstanden auch die erste Druckwelle der Pinguins und waren auf Augenhöhe. Die Schwenninger hatten in dieser Phase ihre ersten Chancen, doch in der 18. Minute gelang den Gastgebern durch Matthew Abt das 1:0 und das einzige Tor in diesem Auftaktabschnitt.

In der ersten Pause war Schwenningens Angreifer Mirko Höfflin mit der Leistung seines Teams bis dahin einverstanden: „Auch wenn wir mit 0:1 zurückliegen, sieht es ganz gut für uns aus.“

Das zweite Drittel

Im Mittelabschnitt knüpften die Neckarstädter an ihr gutes erstes Drittel nahtlos an, führten Regie und kamen hochverdient durch Alex Karachun (25.) – nach einem genialen No-Look-Pass von Sebastian Uvira – zum 1:1-Ausgleich. Die Schwenninger gaben weiterhin den Ton an, versäumten es in dieser Phase aber, bei zwei Powerplays weiter zuzuschlagen. Das Fischtown-Team war mit dem 1:1 zur zweiten Pause gut bedient. Die über 20 Saves von Gudlevskis zu diesem Zeitpunkt sagten viel über den Druck von Schwenningen aus.

Dies hob auch Bremerhavens Nino Kinder hervor: „Schwenningen war immer einen Schritt schneller und hat ein sehr gutes Drittel gespielt. Wir müssen um zwei Schritte nun zulegen.“

Das dritte Drittel

Im Schlussabschnitt blieben die Schwäne dominant, hatten in der 47.Minute Pech bei einem Lattenschuss von Tylor Spink. Ohne den starken Gudlevskis wären die Pinguins schon längst auf der Verliererstraße gewesen.

Unglaublich war dann das, was 5:21 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit passierte: Der bis dahin völlig unscheinbare Ziga Jeglic erzielte in die Schwenninger Drangphase hinein das 2:1 für Bremerhaven. Das Spiel war völlig auf den Kopf gestellt. Um 21.51 Uhr war eine sehr unglückliche Niederlage der Wild Wings Fakt.

Statistik

Bremerhaven – Wild Wings 2:1 (1:0, 0:1, 1:0 )

Tore: 1:0 Abt (17:28 – Assists: Mauerman, Friesen). 1:1 Karachun (24:52 – Uvira, Szwarz), 2:1 Jeglic (54:39 – Krämmer, Urbas).

Strafen: Pinguins: 4 – Wild Wings: 2.

Schiedsrichter: Schadewaldt/Steingross.

Zuschauer: 4577.