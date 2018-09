Breitnau Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall auf B 500

Der schwere Unfall ereignete sich am Mittwoch, 12. September. Auf Höhe der Abzweigung "Fahrenberg" setzte ein 59-jähriger Biker aus Villingen-Schwenningen zum Überholen eines Kleinbusses an. In dem Moment, als sich das Motorrad neben dem Bus befand, zog dieser Fahrer nach links, um in Richtung Fahrenberg abzubiegen. Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt.

Hinter dem 59-Jährigen fuhren vor dem Unfall zwei weitere Motorradfahrer. Der an dritter Stelle fahrende ist der Polizei unbekannt und wird dringend als Zeuge gesucht. Er leistete noch Erste Hilfe, entfernte sich dann nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte.

Der Unfalldienst der Verkehrspolizei Freiburg bittet diesen Zeugen, sich dort unter der Nummer 0761/882-3100 zu melden.