Breites Leistungsspektrum: Madita Recke eröffnet Tierarztpraxis in Bisingen

Am 6. Februar wird an der Heidelbergstraße in Bisingen offizielle Eröffnung gefeiert. Medizinische Betreuung für Pferde und Rinder vor Ort in den Ställen.
Rema Vet“ steht für: Recke Madita Veterinärmedizin. In ihrer ersten eigenen Praxis in der Heidelbergstraße 54 in Bisingen neu angesiedelt hat sich jetzt die Tierärztin Madita Recke. Offizielle Eröffnung feiert die 44-Jährige am Freitag, 6. Februar, mittags von 14 bis 18 Uhr. Mit Cocktails (mit und ohne Alkohol) für die kleinen und großen Gäste, mit einer „Kuscheltiersprechstunde“ und mehr.