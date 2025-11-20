Breites Bündnis: Das plant der neue Verein Forum Demokratie Lahr

Der Verein ist aus dem Leitungskreis der Woche der Demokratie hervorgegangen. Kommende Woche stellt sich die Gruppe öffentlich vor.
„Es soll ein lebendiger und arbeitender Verein sein“, sagt Heinz Siebold. Gemeinsam mit Thorsten Mietzner, der auch als Stadtarchivar bekannt ist, und Hadi Sayed-Ahmad, den die meisten als Jugendgemeinderat kennen, hat Siebold am 3. Februar 2024 in Lahr eine Großkundgebung für Demokratie, Toleranz und Vielfalt organisiert. Das Trio und weitere Unterstützer sind zusammengeblieben und haben im vergangenen Mai die Woche der Demokratie veranstaltet. Nun folgte mit der Vereinsgründung der nächste Schritt.