Breites Angebot: Regio-Messe Lörrach zwischen Handwerk, Genuss und Tourismus

Dieses Jahr findet die 40 Ausgabe der Messe statt. Eine Selbstverständlichkeit sei dies nicht, wie das Betreiber-Ehepaar Thomas und Anja Platzer betont.

Gerade hatte sich die Großveranstaltung im Dreiländereck nach den Pandemiejahren wieder ein wenig erholt, da tauchte im vergangenen Jahr ein neues Problem auf: Die große Thüringer Messe in Erfurt fand zeitgleich statt. Viele Aussteller mussten sich für eine der Veranstaltungen entscheiden. Das ging nicht gut aus für die Lörracher Messe, die dadurch merklich kleiner ausfiel.

Nachdem sich die langjährige Regio-Geschäftsführerin Natalia Golovina im vergangenen Jahr beruflich neu orientiert hat, standen Geschäftsführer Platzer und seine Ehefrau, die ihn in der heißen Phase nach Kräften unterstützt, plötzlich allein da. Trotz aller Schwierigkeiten entschieden sich die beiden dafür, die Regio-Messe nicht sterben zu lassen. „Jetzt geben wir Gas“, zeigen sie sich kämpferisch.

In diesem Jahr – ohne die Erfurter Konkurrenz - rechnen die Betreiber wieder mit 250 bis 280 Ausstellern, darunter etwa 40 internationale Beschicker, die zum großen Teil aus der Schweiz und aus Frankreich kommen, aber auch aus Indien. Mit einem breiten Angebot aus Neuem und Bewährtem soll dieses Mal die angepeilte 50 000-Besucher-Marke geknackt werden.

Viele Themen

Neben dem traditionellen Schwerpunkt Bauen, Renovieren und Sanieren geht es auch wieder ums Schlemmen, um die Naherholung und die Gesundheit. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt das Thema Haushalt und Wohnen. Unter anderem wird Einrichten Schweigert aus Maulburg erstmals auf 200 Quadratmetern Wohnideen präsentieren.

In der Tourismushalle halten die Tourist-Informationen aus Lörrach und Kandern Tipps zur Freizeitgestaltung bereit. Erstmals mit dabei ist auch die Tourismusagentur aus St. Louis. Unter dem Motto „Das Elsass ist schön“ wird auf 50 Quadratmetern um deutsche Gäste geworben.

Restaurant im Zentrum

Das Restaurant „Bauernmarkt“ im Zentrum der Messe lädt die Besucher wie gewohnt zum gemütlichen Verweilen ein.

Zur Eröffnung am Samstag, 21. März, wird das Gloria-Theater Einblicke in sein neues Programm geben. Neu ins Leben gerufen wird mit dem „HandwerkerInnen-Hock“ zudem eine alte Tradition der Regio-Messe. Dabei wird die Bauingenieurin Melanie Waldmann aus ihrem Berufsalltag berichten. Außerdem soll es um die Erfahrungen von weiblichen Auszubildenden in Männerberufen gehen.

Der Eintritt zur Regio-Messe ist erschwinglich, und es werden wieder viele ermäßigte Eintrittskarten im Umlauf sein. Darüber hinaus erhalten Besucher mit einer Fasnachtsplakette aus der Region an den Werktagen freien Eintritt. Am Donnerstag, 26. März, ist gleichzeitig Kids Day und Elsässer-Tag: Dann müssen Kinder bis zwölf Jahre und Franzosen keinen Eintritt bezahlen. Seniorentag für Besucher ab 65 Jahren ist am Mittwoch, 25. März. Von 14 bis 17 Uhr heißt es dann „Kaffee, Kuchen und Schlager“ mit Sascha Alexander. Einige Tische wurden bereits reserviert. Und wer seine Tracht mal wieder ausführen möchte, kann dies am Samstag, 28. März, auf der Regio-Messe kostenlos tun.

Angebote für Familien

Das Ehepaar Platzer legt Wert auf Angebote für Familien. Das Team vom Lernort Natur bietet eine interaktive Schnitzeljagd an.

Spielerisch sollen Kinder dabei lernen, die Zusammenhänge in der Natur zu verstehen. Bereits im Gang ist ein Malwettbewerb für Schülerinnen und Schüler zum Thema Wald. Die Bilder werden auf der Regio-Messe ausgestellt und prämiert. An den beiden Sonntagen steht mit Armin Hafner zudem ein Luchsexperte als Ansprechpartner zur Verfügung.

Beliebte Sonderschauen wie die Oldierama am ersten Wochenende, 21. und 22. März, sowie die US-Cars, Bikes & Kustom am zweiten Wochenende, 28. und 29. März, ergänzen das Angebot ebenso wie die Vorführungen alten Handwerks (21. und 22. März) oder die Start-Up-Tage (26. bis 29. März). Auch lokale Vereine erhalten bei der Regio-Messe Gelegenheit, sich zu präsentieren. Die Sonderschau „OM-Life“ widmet sich nun zum dritten Mal dem Thema Gesundheit und Spiritualität.

Vieles funktioniert reibungslos

Etwa 60 bis 65 Prozent der Besucher kommen aus dem Landkreis Lörrach und angrenzenden Gebieten, zehn bis fünfzehn Prozent sind Schweizer Gäste, berichten die Platzers auf Nachfrage. Obwohl sie nun nur noch zu zweit sind, funktioniere vieles dank eines eingespielten Teams reibungslos. Anlässlich des runden Geburtstags der Regio-Messe wird es an verschiedenen Standorten kleine Bilderausstellungen zur Geschichte geben.

Die Regio-Messe Lörrach findet vom 21. bis 29. März statt. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern eine Anreise mit der Bahn, die in Verbindung mit einer Eintrittskarte kostenlos ist. Wer an den Sonntagen (22. und 29. März) vor Ort keinen Parkplatz findet, kann auf den Bauhaus- oder Kaufland-Parkplatz ausweichen. Von dort aus wird ein Shuttle-Service eingerichtet.