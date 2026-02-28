Breites Angebot: Regio-Messe Lörrach zwischen Handwerk, Genuss und Tourismus

Dieses Jahr findet die 40 Ausgabe der Messe statt. Eine Selbstverständlichkeit sei dies nicht, wie das Betreiber-Ehepaar Thomas und Anja Platzer betont.
Gerade hatte sich die Großveranstaltung im Dreiländereck nach den Pandemiejahren wieder ein wenig erholt, da tauchte im vergangenen Jahr ein neues Problem auf: Die große Thüringer Messe in Erfurt fand zeitgleich statt. Viele Aussteller mussten sich für eine der Veranstaltungen entscheiden. Das ging nicht gut aus für die Lörracher Messe, die dadurch merklich kleiner ausfiel.