Breiter Austausch: Beim Innenstadt-Immobilien-Trialog gab es viele Perspektiven auf die City

Mit der IHK Südlicher Oberrhein hat die Stadt zu dem Event geladen. Rund 50 Personen waren mit dabei – Eigentümer ebenso wie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung.
OB Markus Ibert betonte: „Eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Innenstadt kann nur im engen Schulterschluss zwischen Eigentümern, Mietern und Pächtern sowie der Immobilienwirtschaft gelingen.“ Ziel war es, dass die zentralen Akteure ins Gespräch kommen, Perspektiven geteilt und Bedarfe angesprochen werden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet.