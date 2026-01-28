Breitbandversorgung Bisingen: „Jetzt fordert die Bahn noch ein Gutachten“

Der Glasfaserausbau in Bisingen schreitet voran. Lediglich auf dem ein oder anderen Teilstück kommt es aus bautechnischen Gründen zu Verzögerungen.

Der Breitbandausbau von Bisingen-Nord bis zum Schulzentrum läuft… (gut) – allerdings nicht ausnahmslos. Am Dienstagabend brachte der im Bauamt für dieses Projekt Verantwortliche Roman Slezinger den Bisinger Gemeinderat auf den aktuellen Stand. Voran schickte Bürgermeister Roman Waizenegger die Feststellung: „Wir sind mittendrin – statt nur dabei“ – wenn die Baustelle zurzeit witterungsbedingt auch ruht.​

Ein Ausbau in Etappen ​Roman Slezinger berichtete von verschiedenen Etappen „Auf der Halde“ beim Schulzentrum sowie im Floriansweg, die bereits „komplett fertig“ seien. Bei der Schule sei ergänzend ein neuer Wasserhausanschluss fürs Hallenbad mitverlegt worden; die Verbindung des Schulzentrums mit der Haupttrasse des Glasfaserausbaus soll zu einem späteren Zeitpunkt über eine Spülbohrung in Richtung Floriansweg erfolgen.

​Dort stünden, informierte Slezinger, bis auf Höhe des DRK-Gebäudes noch wenige Restarbeiten aus. Im Gehweg entlang des Feuerwehrhauses seien, wie es der Wunsch des Fördergebers war, zusätzlich insgesamt 24 Rohrverbände verlegt worden. Bei dieser Gelegenheit habe man außerdem die Straßenbeleuchtung bei der Feuerwehrzufahrt optimiert und einen neuen Kabelverteiler der NetzeBW gesetzt.​

Erst nach der Fasnet

​Teilabschnitte auf der Heidelbergstraße, von der B27-Brücke bis zur Einmündung „Hinter Stöck“, seien ebenfalls bereits fertiggestellt. Jetzt stehe die Fortsetzung der Arbeiten entlang der Heidelbergstraße in Richtung Ortsmitte bis auf Höhe des Edeka-Markts an. Damit allerdings wolle man bis nach der Fasnet warten (Erklärung: großer Umzug am Fasnetsdienstag). ​

Vollausbau nötig

Während in diesem Bereich eine Einbahnregelung nötig werde, müsse der Abschnitt ab Höhe Edeka-Markt bis an den Kreisverkehr für den Ausbau komplett gesperrt werden – machte Roman Slezinger schon vorab deutlich. Eine grundsätzliche Planungsänderung vermeldete der Projektverantwortliche für die Steinhofener Straße. Deren Allgemeinzustand erfordere aus bautechnischer Sicht einen Vollausbau.

Hinzu komme, dass die beengten Verhältnisse auch dort eine Verlegung der Glasfaserrohre im Gehweg nicht zuließen, sie also in der Fahrbahn gezogen werden müssten. Und wenn man dann schon mal dran sei, wolle man zugleich die Chance für einen Ringschluss zwischen der Steinhofener Straße und dem Floriansweg über die Stichstraße „Am Hölzle“ nutzen.

Abschnitt zurückgestellt

Zunächst aber werde der Abschnitt Kreisverkehr – Steinhofener Straße – „Am Hölzle“ – Anschluss Floriansweg/Höhe DRK zurückgestellt. Damit werde es möglich, das „Breitbandpaket“ im Zuge des Vollausbaus mitzuverlegen.​

Anfang Februar erwartet die Gemeinde Bisingen eine Rückmeldung des Fördergebers, denn ja: Auch die hier anfallenden Mehrausgaben sind förderfähig. Außerdem zur Kenntnis: Straßenbaulastträger der Heidelbergstraße ist der Landkreis – das ist bei der Wiederherstellung des Straßenbelags nicht unwichtig.

Gutachten gefordert

​Ein Letztes noch: Die Deutsche Bahn hat auf die ins Auge gefasste Spülbohrung zwischen Schulzentrum und Feuerwehrhaus (der Höhenunterschied ist „tatsächlich beträchtlich“, so der Freie Wähler Volker Büschgen) reagiert – indem sie ein Gutachten einfordert. ​

„Maximal ärgerlich“, nannte Bürgermeister Waizenegger das – aber nicht zu ändern. Kostenpunkt: zirka 20.000 Euro.