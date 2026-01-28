Breitbandversorgung Bisingen: „Jetzt fordert die Bahn noch ein Gutachten“

Der Glasfaserausbau in Bisingen schreitet voran. Lediglich auf dem ein oder anderen Teilstück kommt es aus bautechnischen Gründen zu Verzögerungen.
Der Breitbandausbau von Bisingen-Nord bis zum Schulzentrum läuft… (gut) – allerdings nicht ausnahmslos. Am Dienstagabend brachte der im Bauamt für dieses Projekt Verantwortliche Roman Slezinger den Bisinger Gemeinderat auf den aktuellen Stand. Voran schickte Bürgermeister Roman Waizenegger die Feststellung: „Wir sind mittendrin – statt nur dabei“ – wenn die Baustelle zurzeit witterungsbedingt auch ruht.