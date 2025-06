Der Breitbandausbau in Bad Liebenzell schreitet voran. Den übernimmt die Kommune gemeinsam mit dem Landkreis selbst. Das wurde nötig, weil sich kein Telekommunikationsanbieter fand, der das Netz in der Kernstadt und den Ortsteilen ausbauen wollte.

Dieses „Marktversagen“ konnte die Stadt Ende 2019 nachweisen. Erst danach durfte sie den Ausbau selbst in die Hand nehmen. Und auch erst durch das Marktversagen fließen hohe Fördergelder aus Bund und Land für den Netzausbau in die Stadt.

Unmut im Gemeinderat

Stadt baut selbst aus So gelang es im November 2020, das Glasfasernetz in Möttlingen in Betrieb zu nehmen. Im November 2021 war es in in Monakam und Unterhaugstett soweit. Im Juni 2022 wurde ein kleiner Teil der Kernstadt erschlossen. Für den größeren Teil laufen die Bauarbeiten noch. Eine Inbetriebnahme ist hier Ende 2025 geplant, ebenso in Unterlengenhardt. Maisenbach-Zainen ist bereits sei Dezember 2022 angeschlossen, Beinberg seit September 2023.

Doch es sind und es werden nicht alle Häuser angeschlossen. Das sorgte in der Vergangenheit für Unmut im Gemeinderat. Zum einen äußerten dort Bürger Unverständnis darüber, dass ihr Haus kein Glasfaser bekommt. Zum anderen kamen auch aus dem Gremium selbst Fragen danach, warum manche Häuser ausgespart werden. Deshalb stand das Thema Breitbandausbau in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung.

Verschiedene Förderungen Thilo Kübler von der Breitbandberatung Baden-Württemberg kam ins Gremium. Er unterstützt die Stadt bei der Planung. Dass nicht jedes Haus angeschlossen werde, liege an den Förderkriterien, so Kübler. Der Bund fördere den Ausbau mit 50 Prozent, wenn er in „weißen Flecken“ stattfindet. Das sind Gebiete, in welchen das Internet weniger als 30 Megabit pro Sekunde im Download schnell ist. Das Land fördere den Ausbau mit 40 Prozent in „hellgrauen Flecken“. In diesen Gebieten ist das Internet zwischen 30 und 100 Megabit pro Sekunde im Download schnell.

Für alle anderen Gebiete gebe es aktuell keine Förderung. Sie gelten als gut versorgt, zum Beispiel weil dort schnelleres Internet über das TV-Kabelnetz verfügbar ist. Kübler erklärte, dass die Stadt in diesen Gebieten den Ausbau zwar vorantreiben können - dies dann allerdings auf eigene Kosten. Die taxierte er auf knapp 772 000 Euro.

Nicht förderfähig

Allein der geförderte Ausbau in der Kernstadt und den westlichen Stadtteilen koste gut 6,4 Millionen Euro. Knapp 5,2 Millionen Euro bekäme die Stadt hierfür aus den Fördertöpfen. Das seien nicht 90 Prozent der gesamten Kosten, was daran liege, dass nicht alle Kosten förderfähig seien. Es würden Pachteinnahmen abgezogen, welche die Stadt bekommt. Denn ihr gehört das Netz, welches sie an einen Betreiber verpachtet. Kübler rechnete hier mit rund 370 000 Euro. Auch die Planungskosten in Höhe von knapp 320 000 Euro seien nicht förderfähig.

Dass der Kaffeehof nicht vollständig angeschlossen sei, liege an der Trassenführung, so Kübler. Die sei eigentlich über den Blumenstiel und den Hans-Schiedt-Weg geplant gewesen. Das wäre aber sehr aufwendig, sprich teuer für die Stadt, gewesen. Deshalb laufe die Trasse jetzt über den Waldweg, den Reuchlinweg zu „Am Hochwald“. Die Anschlüsse in der Eichendorff- und Hölderlinstraße sowie den dortigen Treppen seien entfallen. Gebe es eine neue Förderung, würden diese Häuser angeschlossen, so Kübler.

Daniel Mattmüller fragte sich, wie die Einteilung der „Flecken“ funktioniere. Er wohne in einem nicht-geförderten Gebiet. Eine Straße weiter sei das anders, obwohl diese Straße viel größer sei. Kübler verwies auf mögliche TV-Kabelanschlüsse, die es in Mattmüllers Straße gebe.

„Flickenteppich“ Dietmar Fischer (CDU) hatte ein grundsätzliches Problem. Man habe beschlossen jedes Haus anzuschließen, dafür extra einen Eigenbetrieb gegründet. Im Hans-Schiedt-Weg gebe es Kanalarbeiten. Dabei hätte man Glasfaser einfach mitverlegen können. Möttlingen sei komplett ausgebaut. „Wer in der Verwaltung hat beschlossen, dass woanders nicht jedes Haus angeschlossen wird?“, fragte er. Daniel Heitzmann aus dem Bauamt erklärte Fischer, dass ein vollständiger Ausbau nie explizit beschlossen wurde. Der Ausbau sei immer abhängig von der Haushaltslage und möglichen Förderungen gewesen. Fischer wiederholte seine Fragen. Ein „Flickenteppich“ sei für die Bürger unverständlich, wenn in Möttlingen komplett ausgebaut sei. „Der Grundsatz war immer: jedes Haus“, so Fischer.

„Ich habe ja schon eine Antwort gegeben“, sagte Heitzmann. Katrin Heeskens (UL) betonte, dass auch in Möttlingen nicht jedes Haus angeschlossen sei, aus den bereits erwähnten Gründen. „Wer hat das beschlossen?“, wiederholte sich Fischer.

Liste erarbeiten

Kopp betonte nochmals, dass es im Gemeinderat von Anfang an nie einen expliziten Beschluss für einen Komplettausbau gegeben habe. Fischer ließ nicht ab. „Sie hören mir nicht zu“, sagte Kopp zu ihm. Fischer beantrage schließlich, dass die Verwaltung eine Liste erarbeitet. Auf der soll stehen, welche Häuser werden nicht angeschlossen und wann sie angeschlossen werden sollen.