Breitbandausbau: Telekom will Glasfaser in alle Wohnungen bringen

Die Telekom investiert Milliarden in den Glasfaserausbau. Warum die Quote der Vertragsabschlüsse in Mehrfamilienhäusern trotzdem niedrig ist und welche Strategie das ändern soll.
Berlin - Die Deutsche Telekom möchte beim Glasfaserausbau mit verschiedenen Maßnahmen dafür sorgen, dass mehr Kunden den vorhandenen superschnellen Internetanschluss auch tatsächlich buchen. In Ausbaugebieten mit Mehrfamilienhäusern liege die Quote der Kunden, die ein Glasfaservertrag abschließen, derzeit nur bei rund 10 Prozent, sagte Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom, beim Netzetag seines Unternehmens in Berlin.