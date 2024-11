Breitbandausbau: Schnelles Internet in Hechingen wird vom Bund gefördert

Hechingen profitiert von einer Bundesförderung des Ministeriums für Digitales und Verkehr im Rahmen des Programms „Gigabit für Deutschland“. Über 900 000 Euro fließen für den Breitbandausbau in die Zollernstadt zur Erschließung von unterversorgten Adressen im Stadtgebiet.

Darüber informieren der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann und die CDU-Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen in Pressemitteilungen. Die beiden Politiker begrüßen die Bundesförderung zum Breitbandausbau in Hechingen von über 916 364 Euro.

Dazu Rosemann: „Ich freue mich sehr, dass der Breitbandausbau in Hechingen mit über 900 000 Euro aus Bundesmitteln gefördert wird – das ist die Hälfte der Gesamtkosten für den geplanten Ausbau in der Gemeinde, der insgesamt 1 832 729 Euro beträgt.“ Für die Bürger sei der Zugang zu schnellem Internet gerade im ländlichen Raum auch eine Frage der Teilhabe, für die Unternehmen und Betriebe in der Region ein Standortvorteil.

Digitale Infrastruktur als Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg

Und Widmann-Mauz betont: „Zukunftsfähige digitale Infrastrukturen sind kein Luxus, sondern Grundvoraussetzung für unseren wirtschaftlichen Erfolg, aber auch für Bildung und Lebensqualität vor Ort.“ Sie gibt aber zu Bedenken: „Diese Förderung ist ein wichtiger Schritt, aber es braucht deutlich mehr Tempo und Verlässlichkeit, um den Anschluss unserer Region an die digitale Zukunft zu sichern.“ Umso mehr freue sie sich, dass die Stadt Hechingen im Rahmen des Bundesförderprogramms „Gigabit für Deutschland“ berücksichtigt werde.

Die Mittel aus dem Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr zur Verfügung. Zur Bedeutung des Breitbandausbaus erklärt Rosemann: „Noch immer hat Deutschland vor allem in ländlichen Gebieten enormen Nachholbedarf, was den Ausbau von schnellen Internetverbindungen angeht.

Rosemann: „Wichtiges Zeichen für Bürger der Region“

Eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarken und stabilen Gigabitnetzen, die allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen, ist die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Möglichkeiten in der Stadt und auf dem Land.“ Die Breitbandförderung des Bundes leiste dabei einen wichtigen Beitrag und sei ein wichtiges Zeichen an die Bürger in der Region.