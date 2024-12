Die Landesfördermittel für den Glasfaserausbau in Steinach stehen bereit: Der Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg, Thomas Strobl, übergab am Dienstag im Stuttgarter Ministerium den Förderbescheid.

Die Zusage über Landesmittel in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro nahmen Nicolai Bischler, Bürgermeister von Steinach, sowie die den Ausbau koordinierende Breitband Ortenau (BOKG) in Empfang, heißt es in einer Mitteilung. Zuvor gab der Bund eine Förderzusage über rund 2,4 Millionen Euro, um auch bisher nicht erreichte unterversorgte Gebäude in den Außenlagen mit zukunftsfähigen Internetanschlüssen auszustatten. Mit den Geldern kann nun die letzte Phase des Ausbaus in Steinach eingeläutet werden, in der bis Ende 2027 rund 260 Adressen ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollen. „Mit dieser nun letzten finanziellen Zusage vom Land für die Co-Finanzierung ist ein hundertprozentiger Glasfaserausbau in Steinach gewährleistet“, so Diana Kohlmann, die für den Breitbandausbau zuständige Dezernentin beim Landratsamt.

Auch Steinachs Bürgermeister Nicolai Bischler ist erfreut: „Mit der Glasfaserversorgung in unseren Gewerbegebieten schaffen wir die ausreichende Grundlage für die Attraktivität des Standorts und die technische Basis für ein unbegrenzten Bandbreitenangebot für die Gewerbetreibenden.“

Im Rahmen des geförderten Ausbaus wurden in Steinach bereits 56 Gebäude mit Glasfaser erschlossen. Dazu gehören die Gewerbegebiete Bildstöckle, Interkom und Paschalwerk, die Georg-Schöner-Schule sowie Teile Welschensteinachs. „Das Kabelmanagement und der restliche Tiefbau in diesen Bereichen bis auf Welschensteinach werden zum Ende des vierten Quartals abgeschlossen, und dann nach der Erstellung der Dokumentation der Infrastruktur an die Pächterin des Netzes – die Vodafone – übergeben“, so Josef Glöckl-Frohnholzer, Geschäftsführer der BOKG.

Um die Gebäude anzubinden, wurde in der Friedhofstraße ein Point of Presence (PoP) errichtet. Die Fertigstellung der Anbindungen in Welschensteinach und die Aufstellung des PoP hängen von einer Genehmigung ab, damit der Tiefbau an der L103 fertiggestellt werden kann. „Nach Vorliegen der Genehmigung vom Landratsamt kann der PoP in vier bis sechs Wochen aufgestellt werden und dann die Arbeiten abgeschlossen werden“, so Glöckl-Frohnholzer. Die Adressen in Steinach, die keinen Anspruch auf staatlich geförderten Ausbau haben, werden durch das Telekommunikationsunternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) auf eigene Kosten ausgebaut. „Die Bauarbeiten der UGG sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein“, so Glöckl-Frohnholzer. Bis Mitte 2027 soll Glasfaser in der ganzen Gemeinde verfügbar sein.