Mehr als 2500 Haushalte werden in Oberndorf noch in diesem Jahr ans Glasfasernetz angebunden. Doch der Regio-Manager der Telekom warnt auch vor Betrügern.









Höhere Datenverbräuche, mehr Geräte, längere Nutzungszeiten: Der Bedarf an schnellem Internet wird in Zukunft immer weiter steigen, ist sich Andreas Barth sicher. Er informierte den Gemeinderat im Auftrag der GlasfaserPlus GmbH über den geplanten Ausbau in Oberndorf.