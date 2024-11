Arbeiten am Glasfasernetz gehen voran

Breitbandausbau in Nußbach

1 Die Verlegung der Leerrohre und die Grabungen in der Pappelntalstraße sind abgeschlossen. Was noch fehlt – aber nicht nur in dieser Straße – sind die durch Querungen nötigen Asphaltarbeiten. Foto: Priska Dold

Die Arbeiten für den Breitband-Ausbau in den Nußbacher Außenbezirken laufen. Von den 16 Kilometern an Leerrohren ist etwa die Hälfte verlegt. Auch mit dem Friedhof beschäftigte sich der Ortschaftsrat. Das Urnenfeld ist schon bald wieder zu klein.









Die Grabarbeiten für die Verlegung der Leerrohre für Glasfaseranschlüsse sind in den Nußbacher Außenbezirken in vollem Gange, teilte Ortsvorsteher Heinz Hettich in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats mit.