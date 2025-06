Bei ihren Bemühungen in Schönbronn und Effringen flächendeckende Glasfasernetze aufzubauen, konnte die EnBW-Tochter zuletzt den ersten großen Erfolg vermelden.

„So konnte die Erschließung Schönbronns mittlerweile vollständig abgeschlossen und ein Großteil aller realisierten Anschlüsse erfolgreich aktiviert werden. Viele Kunden vor Ort surfen dadurch seit Kurzem mit Lichtgeschwindigkeit im Internet“, teilt das Unternehmen mit.

Lesen Sie auch

In Effringen, wo der Ausbau in zwei Clustern aufgeteilt wurde, rollen dagegen weiterhin die Bagger. „Allerdings sind die Arbeiten im ersten Ausbauabschnitt auch hier in der Zwischenzeit weit vorangeschritten“, teilt dei NetCom BW mit. Sie rechnet daher aktuell damit, dass die Maßnahmen dort ebenfalls „zeitnah“ abgeschlossen werden können.

Unsere Empfehlung für Sie Effringer Ortsdurchfahrt Der dörfliche Charakter soll erhalten bleiben Im Wildberger Stadtteil Effringen soll entlang der Ortsdurchfahrt bauleitplanerisch ein klarer Rahmen für die künftige Entwicklung gesteckt werden. Dies beschloss der Wildberger Gemeinderat einstimmig – einschließlich einer Veränderungssperre.

Bis zur endgültigen Inbetriebnahme des Netzes werde aber noch etwas Zeit vergehen, da zuvor die Anbindung Effringens an das Kernnetz der NetCom BW hergestellt sowie die Netzdokumentation geprüft und in die unternehmenseigenen Systeme eingepflegt werden muss. Die Aktivierung aller realisierten Anschlüsse wird daher im Herbst dieses Jahres erwartet.

Der zweite Ausbaucluster

Parallel dazu haben jetzt die Arbeiten im zweiten Ausbaucluster begonnen. Dieser Bereich war zunächst wegen der guten Versorgungslage ursprünglich nicht Teil des Ausbauprojekts, wurde aufgrund der hohen Nachfrage der Anwohner jedoch nachträglich in die Planungen aufgenommen. Der Ausbau wird wie bereits im ersten Abschnitt von der Netze BW GmbH ausgeführt.

Zur Vorbereitung der Bauarbeiten nimmt der zuständige Baukoordinator der Netze BW GmbH ab sofort abschnittsweise Kontakt mit den Eigentümern der betroffenen Gebäude auf. Gemeinsam werde die genaue Lage der Hausanschlüsse abgestimmt, ehe im Anschluss daran die Bauarbeiten anlaufen werden.

Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen – voraussichtlich Mitte kommenden Jahres – wird Effringen dann vollumfänglich mit leistungsfähigem Glasfaserinternet versorgt sein.

Das Unternehmen

Die NetCom BW GmbH

mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 28 000 Kilometern verfügt die NetCom BW nach eigenen Angaben über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.

Kontakt

Fragen rund um den Glasfaserausbau können unter www.netcom-bw.de/kontaktformular an das Unternehmen gerichtet werden.