Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Burladingen und Ortsteilen wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. In Hausen ist kürzlich der Spatenstich erfolgt.

Mit dem symbolischen Spatenstich in Hausen vor einigen Tagen hat der von der Netcom BW geplante Ausbau der Breitbandinfrastruktur rund um Burladingen laut Mitteilung „offiziell die Startlöcher verlassen“.

„Nachdem sich das Projekt zuletzt unplanmäßig – Grund war der Rückzug des ursprünglich mit den tiefbaulichen Arbeiten rund um das Vorhaben betrauten Generalunternehmers – verzögert hatte, rollen damit ab sofort im Stadtgebiet die Bagger“, heißt es in einer Mitteilung von Netcom.

Mehr als 3300 Haushalte sollen ausgerüstet werden

Sie sollen in den kommenden Monaten unter anderem in Burladingen selbst, Gauselfingen, Melchingen, Starzeln, Killer, Ringingen, Salmendingen, Stetten und Hörschwag ein flächendeckendes Glasfasernetz errichten. Zusammen mit den bereits laufenden Baumaßnahmen in Hausen, Hermannsdorf und Küche sollen dabei insgesamt mehr als 3300 Haushalte mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen ausgerüstet werden.

„Der Ablauf der Baumaßnahmen wird stets demselben Muster folgen. So werden zunächst Leerrohre und Glasfaserleitungen bis zu den Verteilern vor Ort und von hier aus anschließend über die Grundstücke bis zu den Hausanschlüssen der vom Ausbau profitierenden Gebäude verlegt. Parallel dazu wird die zur Datenübertragung notwendige aktive Netztechnik aufgebaut und installiert. Anschließend erfolgt die schrittweise Inbetriebnahme der neugebauten Netzinfrastruktur. In erschlossenen Haushalten ist ab diesem Zeitpunkt das Surfen mit Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s möglich“, verspricht Netcom.

Licht nimmt Netcom BW in die Pflicht

Burladingens Bürgermeister Davide Licht äußerte sich laut Mitteilung beim Spatenstich wie folgt: „Der heutige Spatenstich markiert einen Meilenstein für die Digitalisierung in Burladingen. Mit dem Glasfaserausbau schaffen wir eine moderne und zukunftssichere Infrastruktur. Dadurch bringen wir vielen Haushalten und Unternehmen nicht nur schnelles Internet, sondern auch zahlreiche weitere Vorteile. Ob in der Schule, im Homeoffice oder in der Industrie – von dieser Investition werden alle profitieren.“

Licht betonte aber auch: „Jetzt heißt es aber vonseiten der NetCom BW, richtig Gas zu geben und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, damit dieses Mal der Zeitplan im Sinne der Bürgerschaft gehalten werden kann.“

Ähnlich äußerte sich auch Netcom BW Geschäftsführer Nicholas Prinz laut Pressemitteilung: „Mit dem heutigen Spatenstich setzen wir den Grundstein für eine verlässliches und leistungsstarkes Internet in Burladingen. Wir möchten den Ausbau jetzt schnell und effizient vorantreiben. Dabei werden wir alles daran setzten, die mit dem Projekt verbundenen Einschränkungen für die Bürger möglichst gering zu halten. Gleichzeitig gilt unser Dank auch der Stadtverwaltung Burladingen für die bisher sehr konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit.“

Bürger dürften skeptisch sein

Der ein oder andere Bewohner dürfte die angesprochene konstruktive Zusammenarbeit durchaus in Frage stellen. Zur Wahrheit gehört auch, dass der Glasfaserausbau in Burladingen eine unendliche Geschichte zu sein scheint und es bereits viele Probleme mit dem Bauunternehmen gab.

Im Februar dieses Jahres stellten sich Prinz und Theresa Aue, Teamleiterin Infrastruktur Consulting, den Fragen und Anliegen der Ratsmitglieder im Gemeinderat. Damals zeigt auch Licht seinen Unmut: „Wir sind kritisch und reserviert gegenüber dem Ausbau“, zudem sei man besorgt was den Gesamtausbau angehe. Er drängte damals darauf, das Tempo zu erhöhen.

Nun darf man gespannt sein, ob sich in Burladingen in Sachen Breitbandausbau doch noch alles zum Guten wendet.