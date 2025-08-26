Breitband wird ausgebaut: Bahnübergang aus Richtung Zeppelinstraße wird gesperrt

1 Der Bahnübergang an der Kreuzung Schillerstraße/Zeppelinstraße wird gesperrt. Foto: Schneider Anfang September wird in der Schillerstraße zwischen dem Kreisverkehr Basler Straße und dem Bahnübergang ein Kabel verlegt.







Von Montag, 1., bis voraussichtlich Freitag, 12. September, wird in der Schillerstraße zwischen dem Kreisverkehr Basler Straße und dem Bahnübergang ein Telekomkabel verlegt, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Zudem wird der Bahnübergang aus Richtung Brühlstraße/Zeppelinstraße gesperrt, um die Sicherheit im Bereich des Bahnübergangs zu gewährleisten und lange Rückstaus zu vermeiden. Der Durchgangsverkehr wird gebeten, auf die Bahnübergänge Baumgartnerstraße oder Hauptstraße auszuweichen. Der fußläufige Zugang zum Bahnhof bleibt während der gesamten Bauzeit bestehen, so die Mitteilung an die Medien.