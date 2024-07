1 Die Äußere Dorfstraße erhält eine neue Wasserleitung. Foto: Schweizer

In Dormettingen laufen einige Baustellen – einige mehr kommen dazu.









Link kopiert



Nach wie vor wird in Dormettingen an vielen Ecken gebaggert. Bürgermeister Anton Müller informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, dass in der Äußeren Dorfstraße und auf dem Dreschhallenareal die neuen Wasserleitungen verlegt werden. Die Arbeiten dauern wohl noch vier bis fünf Wochen. Nach der Sommerpause werde mit dem Straßenbau begonnen.