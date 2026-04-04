Breitband Ortenau übernimmt: Das ist der aktuelle Stand beim Glasfaserausbau in Oberwolfach

Nach dem Rückzug von Unsere Grüne Glasfaser ist die Zukunft des Breitbandausbaus in Oberwolfach neu geregelt. Die Breitband Ortenau übernimmt große Teile des Projekts.
Wie es nach dem Rückzug von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) mit dem Breitbandausbau in Oberwolfach weitergeht, war Thema einer Bürgerinformation in der Festhalle. Josef Glöckl-Frohnholzer, Geschäftsführer der Breitband Ortenau (BOKG), versicherte, dass eine Lösung gefunden werde – auch, um den bereits bewilligten Förderbescheid nicht zu verlieren.