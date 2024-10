Breitband in Simmersfeld: Glasfasernetz in Fünfbronn ist in Betrieb

Glasfasernetz in Fünfbronn ist in Betrieb

1 Bürgermeister jochen Stoll (rechts) nahm das Glasfasernetz zusammen mit Vertretern der Gemeinde, des Landkreises, der beteiligten Baufirmen und der beiden Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT in Betrieb Foto: Stiegeler

Vertreter der Gemeinde, des Landkreises Calw und der beiden Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT nahmen das Glasfasernetz im Simmersfelder Teilort Fünfbronn Betrieb.









Für die Bewohner in Fünfbronn ist nun das Surfen mit Höchstgeschwindigkeit möglich. Der Ausbau des Netzes ist ein gemeinsames Projekt des Landkreises Calw und der Unternehmen Stiegeler und Sparkassen IT. Ziel sei es, die digitale Infrastruktur der Region fit für die großen Datenmengen der Zukunft zu machen. Nach dem Glasfaserausbau in Aichhalden, Ettmannsweiler und Teilen der Kernstadt konnten dank gefördertem Breitbandausbau nun auch rund 70 Glasfaser-Hausanschlüsse in Fünfbronn fertiggestellt werden.