Breitband in Oberreichenbach: Macht die EU bei den Ausbauplänen für Glasfaser Strich durch die Rechnung?

Auf Hochtouren läuft der Ausbau der Glasfaserleitungen in Oberreichenbach. Allerdings könnte die EU noch querschießen. Was ist das Problem?
Beim Glasfaserausbau in der Gemeinde Oberreichenbach ist ein wichtiges Etappenziel geschafft. In den Ortsteilen Würzbach, Naislach, Igelsloch, Siehdichfür und Unterkollbach sind die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Das teilte Oberreichenbachs Bürgermeister Johannes Schaible auf Anfrage unserer Redaktion mit. Derzeit laufen noch einzelne Nacharbeiten. Die Glasfasern werden eingeblasen und damit die Haushalte nach und nach angeschlossen.