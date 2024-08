Bregnitzhof-Sauna in Königsfeld

1 Michael Weisser (links) mit seinen Eltern Elke und Matthias Weisser. Im Hintergrund ist die großzügige Liegewiese der Bregnitzhof-Sauna zu sehen. Foto: Vanessa Lehmann

Die Bregnitzhof-Sauna ist seit Juli wegen Umbauarbeiten geschlossen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählen Betreiber Michael Weisser und seine Eltern, Elke und Matthias Weisser, was genau in der familiengeführten Privatsauna erneuert wird.









Link kopiert



Die Sauna am Bregnitzhof ist alles andere als gewöhnlich: Sie wurde in einem ehemaligen Kuhstall gebaut. Seit 2005 können Gäste hier schwitzen. Um den Besuchern noch mehr Komfort zu bieten, bauen die Betreiber nun bis Ende September an.