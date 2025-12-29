Bregi-House-Band gut in Form: Ein Comeback mit Tradition – in Hüfingen

Seit rund 20 Jahren gehört das Weihnachtskonzert der Bregi-House-Band Level 24 zur regionalen Festkultur. Die Kultband setzte diese Tradition erstmals im Löwen in Hüfingen fort.

Seit mehr als 20 Jahren ist das Weihnachtskonzert der Bregi-House-Band Level 24 ein fester Bestandteil der Feiertage in der Region – ein Abend, an dem Musik Erinnerungen weckt und Menschen zusammenführt. Was einst im Bregtäler Kultlokal seinen Anfang nahm, hat sich zu einer lebendigen Tradition entwickelt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fand diese nun eine neue Heimat: den Löwen in Hüfingen.

Schon beim Eintreten wurde klar, dass dieser Ort dem Anlass gerecht werden würde. Der Löwen zeigte sich festlich und mit großer Liebe zum Detail geschmückt, warmes Licht und weihnachtliche Dekorationen tauchten den Saal in eine einladende Atmosphäre. Rund 200 Besucher waren gekommen, die Karten waren bereits im Vorfeld restlos vergriffen.

Vertraute Nähe

Mit den ersten Klängen stellte sich jene vertraute Nähe ein, welche die Band seit Jahren auszeichnet. Klassiker aus dem Repertoire, Zurufe aus dem Publikum, gemeinsames Mitsingen – die Grenze zwischen Bühne und Saal schien an diesem Abend aufgehoben. Sängerin Heike Baumeister zeigte sich entsprechend begeistert: „Die Stimmung war super. Die Location war eine richtige Überraschung – das war ein genialer Abend“.

Dass das Traditionskonzert längst weit über die Region hinaus Strahlkraft besitzt, zeigte sich auch beim Publikum. Nico Trissler, eigens aus Frankfurt /Main angereist, zeigte sich beeindruckt: „Man kann es kaum glauben, wie gut die Stimmung ist. Es macht richtig Spaß, und es ist schön, die Band wieder live zu sehen.“ Auch Frederic Würth nahm den weiten Weg aus Wien auf sich – nicht nur wegen der Feiertage, sondern gezielt für das Konzert. „Ich bin mächtig stolz auf meinen Vater. Was hier für eine Stimmung ist und was sie für Musik machen – einfach großartig.“

„Wir kommen gerne wieder“

Am Schlagzeug verlieh Steffen Würth dem Abend seinen treibenden Rhythmus. Sein Fazit fiel ruhig und zufrieden aus: „Es war ein sehr guter Abend. Wir kommen gerne wieder und hoffen, dass wir für viele Menschen Weihnachten mit unserer Musik schön abschließen konnten.“ Die Bregi-House-Band gab ein Konzert, das zeigte, wie lebendig Tradition sein kann, und dass sie auch in Hüfingen Zukunft hat.