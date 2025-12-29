Bregi-House-Band gut in Form: Ein Comeback mit Tradition – in Hüfingen

Seit rund 20 Jahren gehört das Weihnachtskonzert der Bregi-House-Band Level 24 zur regionalen Festkultur. Die Kultband setzte diese Tradition erstmals im Löwen in Hüfingen fort.
Seit mehr als 20 Jahren ist das Weihnachtskonzert der Bregi-House-Band Level 24 ein fester Bestandteil der Feiertage in der Region – ein Abend, an dem Musik Erinnerungen weckt und Menschen zusammenführt. Was einst im Bregtäler Kultlokal seinen Anfang nahm, hat sich zu einer lebendigen Tradition entwickelt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag fand diese nun eine neue Heimat: den Löwen in Hüfingen.