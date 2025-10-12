Bregenz: Seglerin stirbt bei Kollision mit Motorboot auf dem Bodensee

Mit voller Geschwindigkeit rast ein Motorboot in ein Segelboot. Für eine Seglerin kommt danach jede Hilfe zu spät. Wie konnte es zu so einem Unfall kommen?

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorboot und einem Segelboot auf dem Bodensee ist eine Frau ums Leben gekommen. Bei Zusammenstoß sei das Segelboot gekentert und vollständig zerstört worden, wie die österreichische Polizei mitteilte. Neben der Frau war am Samstag auch ein Mann an Bord. Dieser habe sich noch durch einen Sprung vom Segelboot retten können, hieß es.

Das Motorboot von vier Österreichern sei mit hoher Geschwindigkeit am Samstag auf dem Bodensee unterwegs gewesen. Es kollidierte ungebremst dem Segelboot der beiden Deutschen, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Reanimation erfolglos

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Nach der Bergung versuchten Einsatzkräfte erfolglos, sie am Ufer zu reanimieren. Alle anderen Beteiligten blieben körperlich unverletzt. Sie werden nun von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die beiden Boote wurden von Feuerwehr und Polizei geborgen und an Land gebracht. Der Unfall ereignete sich im österreichischen Teil des Bodensees, etwa drei Kilometer vom Ufer entfernt.