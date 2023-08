Ein Sturm hat drei Stand-Up-Paddler am Donnerstag nahe der Bregenzer Bucht auf den Bodensee hinaus getrieben. Einer der Männer wird weiter vermisst – die österreichische Polizei musste die Suche mit Hubschrauber und Booten vorübergehend unterbrechen.

Nach einem Sturm auf dem Bodensee sucht die österreichische Polizei einen vermissten Paddler. Wie die Wasserpolizei Vorarlberg am Freitag berichtete, hatten sich am Vorabend drei junge Männer Stand-Up-Paddleboards geliehen und wurden bei Windstärke sechs weit vom Vorarlberger Teil des Seeufers abgetrieben.

Einer der drei Männer konnte sich selbst ans Ufer retten, den zweiten barg die Polizei nach über einer Stunde. Die Einsatzkräfte suchten mit Polizeihubschrauber und mehreren Booten auf dem See und am Ufer nach dem dritten Paddler. Sie konnten den Mann jedoch nicht finden, bis sie die Suche am späten Abend wegen Dunkelheit abbrachen. Die Suche nach dem Vermissten sollte fortgesetzt werden. Der österreichische Abschnitt mit der Bregenzer Bucht im Osten des Bodensees misst knapp 30 Kilometer Uferlänge.