Bravo-Feelings-Party in Nagold: Selbst am frühen Morgen will niemand wirklich nach Hause

Mehr als 500 Gäste feierten im Teufelwerk mit Charity Events Nagold eine rauschende Bravo-Feelings-Party. Der Erlös kam krebskranken Kindern zugute.
Schon auf dem Parkplatz des Teufelwerk-Areals, noch bevor der erste Ton aus den Boxen dröhnte, war klar: Diese Nacht wird keine gewöhnliche Party. Es war ein Magnetfeld – ein Raum voller Energie, voller Farben, voller Menschen, die nicht nur feiern wollten, sondern fühlen. Die Macher von Charity Events schafften es, das Teufelwerk in ein Epizentrum der globalen Musik zu verwandeln.