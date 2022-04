3 Die Besucher der Hochzeitsmesse lassen sich die große Auswahl an Brautkleidern zeigen. Foto: Baiker

In der Alten Kaserne in Empfingen hat sich ein neuer Dienstleister niedergelassen. "Happy Wife" bietet gebrauchte Brautkleider an. Im Rahmen einer Hochzeitsmesse eröffneten Lisa und Robin Laßahn ihr Angebot in Empfingen.















Empfingen - Die Idee für dieses Angebot: Viele Bräute haben für ihren großen Tag ein exklusives Brautkleid gekauft. Nach der Hochzeit geht es immer um die Frage, was man mit dem Kleid macht. Daraus entstand bei Lisa Laßahn die Idee, es doch an zukünftige Bräute zu verkaufen, wobei die Abgebenden noch mit einem Erlös von 50 Prozent des Kaufpreises rechnen können, so die Erfahrung.

Um das Angebot von gebrauchten Hochzeitskleidern zu ergänzen, hat das Ehepaar Lisa und Robin Laßahn Kooperationspartner mit ins Boot geholt, die auch zeigten, wie man einen Festtag noch verschönern kann, so etwa das Quartier 77, Mia’s Bakery aus Rangendingen, Foto Bossenmaier, Schmuck am Aischbach aus Horb, Ondoru (Wunderwerk) und Glücksmomente, beide aus Empfingen, die Expertinnen für Frisuren sind, die Gärtnerei Gerhardt aus Empfingen, die zeigte, wie man Brautkränze flechtet. Auch eine freie Traurednerin war unter den Kooperationspartnern.

Vor allem junge Besucher

Viele Besucher, vor allem die junge Generation, zeigten ihr Interesse. Die Hochzeitsmesse wurde von Livemusik begleitet. Die Eltern-Kind-Turngruppe der SGE war für den Getränke- und Kuchenverkauf zuständig. Mit dem Erlös werden Kinder von ukrainischen Flüchtlingsfamilien unterstützt. Für die Kinder gab es noch eine Hüpfburg.

Geschäft auf 300 Quadratmetern

Im Gespräch mit Lisa Laßahn war zu erfahren, dass sie derzeit 300 gebrauchte Brautkleider im Angebot hat. Mit ihrer Geschäftsidee haben sie im August 2019 in Eutingen begonnen, aber bald festgestellt, dass ihre Räumlichkeiten zu klein wurden. Im Empfingen haben sie jetzt 300 Quadratmeter zur Verfügung. Der Vater von Lisa Laßahn unterstützt das Geschäft. Er ist für die Kleiderannahme zuständig. Die Abgebenden können zunächst ihren Wunschpreis nennen, dann geht es darum, handelseinig zu werden. Das Einzugsgebiet reiche bis Ludwigsburg, Stuttgart und Rottweil.