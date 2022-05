3 Nikol Konta (links) und Romina Auer präsentieren ihre Brautkleider vor der Kamera. Foto: Brautatelier La belle mariée

Dass die Beratung und der Verkauf von Brautkleidern ihre Passion ist, beweisen Romina Auer und Nikol Konta seit rund einem halben Jahr mit ihrem Brautatelier La belle mariée in Schwenningen. Am Montag werden sie deswegen in einer neuen Folge des VOX-Formats "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen sein. Ob sie auch bei Braut Madeleine erfolgreich waren?















VS-Schwenningen - Romina Auer und Nikol Konta sind aufgeregt, wenn sie an die Ausstrahlung ihrer ersten Tüll- und Tränen-Folge denken, in der sie am Montag bei ihrer Beratung zu sehen sein werden. Rund einen Monat nach Eröffnung ihres Brautateliers La belle mariée im ehemaligen E-Werk hatten sich die Geschäftsführerinnen im vergangenen Herbst um die Teilnahme beim erfolgreichen VOX-Format, das pro Folge bis zu drei Brautmodenausstatter bei der Verkaufsberatung zeigt und am Schluss aufdeckt, ob sich die Braut tatsächlich für ein Kleid entscheidet, beworben.

Braut Madeleine aus Schwenningen macht mit

"Zwei Tage vor Weihnachten kam die Zusage, dass wir mitmachen dürfen", erinnert sich Nikol Konta. Daraufhin hatte das Duo in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet und nach einer passenden Braut gesucht, die das La belle mariée für eine Brautkleidberatung ausgewählt hat – und gleichzeitig bereit ist, sich dabei filmen zu lassen. Letztendlich ist die Wahl der Brautmoden-Expertinnen auf die Schwenningerin Madeleine gefallen, die im August heiraten wird. "Sie ist eine wahnsinnig präsente Person, die nicht kamerascheu ist", erklärt Konta die Entscheidung für Braut Madeleine.

Zweitägige Dreharbeiten Ende März

Ende März habe der Dreh stattgefunden, erzählt Romina Auer, zu dem Kameramann, Tonmann sowie Autorin für zwei Tage nach Schwenningen gekommen sind. Am ersten Tag seien das Brautatelier, das E-Werk als besondere Location sowie die Stadt Villingen-Schwenningen im Fokus der Dreharbeiten gestanden, am zweiten Tag sei dann die eigentliche Beratung gefilmt worden. Braut Madeleine, der der Dreh im Übrigen viel Spaß gemacht habe, war mit Mutter, Trauzeugin und Freundin da.

"Für jedes Brautmodengeschäft gibt es eine besondere Herausforderung", erklärt Auer den Clou von "Zwischen Tüll und Tränen". Die Herausforderung für Auer und Konta: Die Braut hatte sich bereits zuvor in einem anderen Brautmodengeschäft Favoritenkleider ausgesucht. "Nun galt es also für uns, diese Kleider zu toppen und durch unsere Beratung sie von unserer Brautmode zu überzeugen", so die Fachfrau.

Entspannte Atmosphäre beim Dreh

Auer und Konta seien bis zur letzten Minute des rund sechsstündigen Drehs aufgeregt gewesen. "Schließlich wollten wir immer die optimale Antwort geben, aber auch authentisch wirken", erinnert sich Nikol Konta. Doch die Atmosphäre sei durch die ruhige und lustige Art des Teams sehr entspannt gewesen. Überhaupt zeigen sich die beiden Unternehmerinnen angetan vom Konzept der Sendung. "Es gibt kein Drehbuch", sagt Konta. Zudem werde bei jedem Brautmodengeschäft, dessen Beratung gezeigt wird, die Einzigartigkeit beim Dreh herausgekitzelt.

Eine perfekte Plattform für Newcomer

Das Alleinstellungsmerkmal von La belle mariée: "Wir verkaufen Brautmoden im ländlichen Raum, haben aber dennoch etwas ganz Modernes konzipiert", erläutert Romina Auer mit Blick auf das Portfolio der Brautgalerie. Das noch weiter zu publizieren und die Bräute auf das Geschäft in der Kirchstraße in Schwenningen aufmerksam zu machen, sei mitunter eine Motivation für die Bewerbung bei VOX gewesen. "Für uns Newcomer ist diese Plattform perfekt. In kürzester Zeit können wir zeigen, was uns ausmacht", sagt Auer. "Wir möchten, dass andere sehen, mit wie viel Zeit und Sensibilität wir die Beratung führen", ergänzt Konta.

Ausstrahlung bei VOX am Montag, 23. Mai, 17 Uhr

Beide Verkäuferinnen sind schon immer großer Fan von "Zwischen Tüll und Tränen", und wissen daher, welche Reichweite das TV-Format in Deutschland hat. Mittlerweile gebe es richtige Fangruppen, die auf den Social-Media-Kanälen die jeweiligen Brautkleider mit bewerten, weiß Auer – und ist gespannt auf die Zuschauer-Reaktion zu den ausgewählten Kleidern bei La belle mariée. Ob die Beratung bei Braut Madeleine letztendlich erfolgreich war, wird am Montag, 23. Mai, 17 Uhr, auf VOX zu sehen sein.

Info: Es geht weiter

Romina Auer und Nikol Konta freuen sich, dass sie mit ihrem Brautatelier La belle mariée auch künftig beim VOX-Format "Zwischen Tüll und Tränen" mit dabei sein werden. Voraussichtlich im Juni wird eine weitere Folge gedreht. So suchen sie weiterhin nach Bräuten, die bereit sind, sich bei einer Verkaufsberatung für ein Brautkleid filmen zu lassen. Kontaktaufnahme ist über die Homepage https://labellemariee-brautatelier.de, per E-Mail unter info@labellemariee-brautatelier.de oder per Telefon unter 0162/6 94 08 29 möglich.