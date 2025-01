Seit zehn Jahren beim TV Ettenheim Wie der Kraftsport Gewichtheben funktioniert

Seit einem Jahrzehnt werden beim TV Ettenheim Gewichte gestemmt. Trainer Michael Mihajlenko gibt einen Einblick in die Disziplin und erklärt, was es zu beachten gibt. Am Samstag empfangen die Sportler den Landesligisten SV Laufenburg.