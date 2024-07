Brauerei in Feierlaune

1 Nach dem geglückten Fassanstich (von links): Markus Schlör, Lena Schmid, Anna-Lena Ostler, Norbert Beck, Katrin Schindele und Carl Glauner Foto: Werner Hering

Rund 1400 Gäste besuchten zu Stoßzeiten das Fest der Alpirsbacher Klosterbrauerei.









Los ging das Hopfenfest am Freitag mit mehr als 1000 angemeldeten „Spezialisten“ vom Fanclub der Brauerei. Wer innerhalb der ersten Stunde nach der Eröffnung kam, erhielt zwei Freibiere. Das war wohl der Grund dafür, weshalb schon am frühen Nachmittag reger Betrieb herrschte. Und noch immer strömten weitere Besucher auf das Festgelände, so dass es zu Stoßzeiten schließlich rund 1400 Besucher waren.