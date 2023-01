Kriminalität Entsetzen, Trauer und Fragen nach tödlichem Messerangriff

Der Schock über den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug sitzt tief in Schleswig-Holstein. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger sind dem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wichtige Fragen blieben auch am Tag danach offen.