Brauchtumsverein Mappach: Bannwanderung stärkt das dörfliche Miteinander in Mappach

Der Brauchtumsverein freut sich über den Erfolg seiner neuen Veranstaltung. Rund 70 Teilnehmer schnürten sich die Wanderstiefel in Efringen-Kirchen.

Informativ, unterhaltsam und gemeinschaftsfördernd war die Bannwanderung, zu welcher der Brauchtumsverein Mappach eingeladen hatte. Das Vorstandsteam hatte die 8,5 Kilometer lange sonntägliche Tour und die einzelnen Stationen bestens vorbereitet. Vereinsvorsitzender Frank Kammüller freute sich beim Treffpunkt an der Gemeindehalle über die gute Resonanz mit rund 70 Mappacher Bürgern.

Ortsvorsteherin Claudia Scheurer, die die gut gelaunte Gruppe führte, wusste unterwegs viel Interessantes zu berichten. Zunächst ging es entlang der Gemarkungsgrenze Mappach-Holzen zum Einig-Wald, dort zur Grether-Jagdhütte, dann nach Maugenhard und von dort entlang der Banngrenze Egringen-Mappach zurück zur Gemeindehalle.

Die Mappacher freuten sich nicht nur über eine schöne Wanderung durch die herbstliche Landschaft, sondern auch darüber, dass sie einiges Neues über ihren Ort und deren Gemarkung erfuhren.

Ortsvorsteherin Claudia Scheurer konnte einige Mappacher mit neuen Infos über das Dorf überraschen. Foto: Julia Breunig

Der Brauchtumsverein hatte unterwegs ein paar Verpflegungsstationen eingerichtet und auch für einen gelungenen Abschlusshock bei der Gemeindehalle gesorgt, was von den Teilnehmern dankbar aufgenommen wurde. Einig waren sich alle Beteiligten, dass diese Bannwanderung das dörfliche Miteinander gestärkt hat.