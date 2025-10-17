Brauchtumsverein Mappach: Bannwanderung stärkt das dörfliche Miteinander in Mappach

Der Brauchtumsverein freut sich über den Erfolg seiner neuen Veranstaltung. Rund 70 Teilnehmer schnürten sich die Wanderstiefel in Efringen-Kirchen.
Informativ, unterhaltsam und gemeinschaftsfördernd war die Bannwanderung, zu welcher der Brauchtumsverein Mappach eingeladen hatte. Das Vorstandsteam hatte die 8,5 Kilometer lange sonntägliche Tour und die einzelnen Stationen bestens vorbereitet. Vereinsvorsitzender Frank Kammüller freute sich beim Treffpunkt an der Gemeindehalle über die gute Resonanz mit rund 70 Mappacher Bürgern.