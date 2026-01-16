Brauchtumsfest in Raich: Von Dias über Super 8 zu Drohnenaufnahmen

Ein Film über die Entstehung des Brauchtumsfests hat das Zeug zum Blockbuster. Der Streifen wird anlässlich des 50-jährigen Bestehens am 31. Januar in Ried gezeigt.
Seit einem Jahr spukt dem Hobbyfilmemacher Norbert Eiche die Idee eines Films über die Geschichte des Brauchtumsfestes im Kopf herum. Der Anlass ist klar: Seit einem halben Jahrhundert besteht die Tradition im Kleinen Wiesental, historische Formen der Landwirtschaft und des Handwerks der Öffentlichkeit durch Vorführungen an der Lindenhalle lebendig zu halten. In Reinhard Roser fand Norbert Eiche eine kompetenten Mitstreiter, um eine filmische Dokumentation des wichtigsten geselligen Ereignisses im Kleinen Wiesental auf die Beine zu stellen.