Brauchtumsfest im Kleinen Wiesental: Das Kleine Wiesental von oben

Am Brauchtumsfest wird das Biosphärenklassenzimmer der Schule in Tegernau der Öffentlichkeit vorgestellt. Es öffnet am 20. September für zwei Stunden.
Der Vorstand des Vereins Brauchtum im Kleinen Wiesental-Raich hat sich am Montagabend das Biosphärenklassenzimmer in der Schule in Tegernau angesehen. Anschließend traf sich der Vorstand und das Organisations-Team des Brauchtumsfestes zu einer Sitzung. Das Brauchtumsfest, das alle zwei Jahre stattfindet, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. In diesem Jahr wird am Tag des Brauchtumsfestes (20. September) das Biosphärenklassenzimmer der Öffentlichkeit vorgestellt. Geöffnet ist das Zimmer von 10 bis 12 Uhr. Einige Schüler werden dann Fragen der Besucher zum Biosphärenklassenzimmer beantworten. Es war früher der Physikraum der Hauptschule. Die Kinder haben den Raum in „Entdecker-Zimmer“ umbenannt.