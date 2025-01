Brauchtumsabend in Oberwolfach: Vereine bieten Einblick in Tradition

1 Beim Landwirtschaftsorchester durften auch die Gäste aus dem Publikum beim Oberwolfacher Brauchtumsabend aktiv mitmachen. Foto: Hohenstein/Picasa

Kulturelle Schwarzwälder Vielfalt präsentierten die Trachtengruppe Oberwolfach und ihre Gäste am Montagabend beim gut besuchten Brauchtumsabend in der Oberwolfacher Festhalle. Auch die Jüngsten waren schon eifrig dabei.









Oberwolfach. Zum Jahresabschluss verwandelte sich die Festhalle in Oberwolfach am Montagabend in einen Ort lebendigen Brauchtums und kultureller Vielfalt: Die Trachtengruppe Oberwolfach hatte zu ihrem alljährlichen Brauchtumsabend eingeladen und lockte mit einem abwechslungsreichen Programm zahlreiche Besucher an.