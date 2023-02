2 Architekt Uwe Schaudt und Bauleiterin Kim Hoefer ahnten wohl schon beim Ausziehen der Socken, dass sie bei der traditionellen Fußwäsche in Altdorf etwas leiden würden. Foto: Decoux

Die Altdorfer Narrenzunft Sendewelle hat mit dem traditionellen Brauchtumsabend einen unterhaltsamen Einstand in die diesjährige Saalfasent gegeben. Deutlich mehr als 100 Mitwirkende sorgten für ein buntes viereinhalb stündiges Programm.















Ettenheim - Vieles war neu an diesem mit Spannung erwarteten Abend. Die neue Münchgrundhalle zeigte sich mit schönem närrischen Interieur und bewies ihre Funktionalität. Bei vielen Programmpunkten blitzte die Freude über die neue Halle durch. Das eindrucksvolle Bühnenbild mit den historischen Bauklassikern Schloss, Kirche und Adler war erstmals digital gefertigt.

Tanzvorführungen als besondere Höhepunkte

Die Zunft kann gelassen der Zukunft entgegen sehen. Viele junge Akteure der Sendewelle feierten mit Bravour Premiere auf der Bühne, wo es dieses Jahr galt, den Zuschauern eine unterhaltsame Reise um die Welt zu bieten. Auch die junge Zeremonienmeisterin Angela Winterer erwies sich auf der Bühne neben dem erfahrenen Moderator Matthias Lehmann als sympathischer Glücksgriff für die Zunft. Sogar die Schwarzwaldmusikanten hatten neben Tusch und Sendewelle-Lied eine tolle neue Playlist parat. Aber auch bewährte Kräfte stellten unter Beweis, dass ihr Esprit in der Pause nicht gelitten hat.

Nach dem Einzug der Narren mit Pauken, Trompeten, dem "Sendewelle"-Lied und der Begrüßung durch Oberzunftmeister Michael Andlauer zeigte der Narrensome seinen lustigen Tanz der exotischen Tiefseefische. Die Sendewelle-Zunft ist bekannt für sehr gut choreographierte Ballettauftritte. Zusätzlich erfreuten die wunderschönen Kostüme der Gruppen Kinder-, Teenie-, Medium- und Sendewelle-Ballett, aber auch die bühnenerprobten Dance Formers Herz und Auge des Betrachters.

Überraschend und positiv war, dass sich gerade Junghästräger bei ihrem Auftritt zu Botschaftern traditioneller Fasentwerte machten. Unter dem Motto "Frauenpower bei der NZA" begeisterten die Narrenratsfrauen mit ihrem Pipi-Langstrumpf-Tanz.

Fußwäschede für Kim Hoefer und Uwe Schaudt

Noch jung an Jahren – aber schon mit einer guten Portion Bühnenerfahrung sorgten Sofie und Leo Mösch als fahrende Musikanten für Lachsalven im Publikum. Vater, Mentor und Manager Rolf Mösch hatte die beiden gut durch die "(Corona)-Pause" gebracht, sodass sie jetzt wieder mit viel Wortwitz voll durchstarteten.

Es war nicht allzu überraschend, dass sich die Zunft mit der traditionellen Fußwäschede bei der Hallenbauleitung in Persona von Kim Hoefer und Uwe Schaudt bedankte. Beide haben über ihre Familienverbindungen zu Altdorf. Insbesondere Kim Hoefer bekam über die Großeltern Kölmel und Mutter Heide Escher viele Baisroler Gene infiltriert. Angela Winterer stellte in der Bütt die Talente der beiden Delinquenten in den Blickpunkt. Am Waschzuber malträtierten Mario Winterer und Jochen Henninger die unteren Extremitäten von Hoefer und Schaudt. Der Dank und der spaßige Rückblick der Geehrten auf die Interaktionen mit den vielen kommunalen Bauberatern erfolgte musikalisch.

Dankeschönlied für Münchgrundhalle

Die drei Wuchtbrummen Silke Winterer, Yvonne Fink und Annette Andlauer wollten mit dem Bus in den Urlaub, trafen sich an der Haltestelle und überbrückten die Wartezeit mit süffisanten Plaudereien über spaßige und weniger spaßige Erlebnisse einiger Dorfmitbewohner. Nach der Feststellung, sich am falschen Abfahrtstag an der Haltestelle eingefunden zu haben, waren sie aber selbst Mittelpunkt des latenten Gespötts.

Szenen mit Film- und Showgrößen rief der klasse Auftritt der Hästräger im Filmstudio "Sendywood" in Erinnerung. Ihrem Auftrittsort Münchgrundhalle be-raubt, suchten die mystisch in den Wilden Westen zurück versetzten Red-Wall-Dancers des Narrenrats Domizil in Raumkapazitäten von Ettenheims Teilorten. Wie einstmals Josef und Maria wurden sie aber an allen Türen abgewiesen. Der Tod am Marterpfahl der Gelruewe-Schoschonen vor den Augen, rettete sie in letzter Minute die Fürsprache des Kernstadt-Häuptlings. Heimat fanden sie erst wieder in der neuen Halle. Der Dank folgte prompt in Abwandlung des Flippers-Hits: "Wir sagen danke schön, für die Münchgrundhalle …"

So wird weiter gefeiert

Das Programm gibt es übrigens nochmals – allerdings mit zwei anderen Protagonisten bei der Fußwäschede – am kommenden Samstag, 11. Februar, ab 19.11 Uhr in der Münchgrundhalle in Altdorf.