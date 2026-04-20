Ein Schneemann, ein Feuerwerk und eine Wetterprognose, die selten stimmt: Wie der «Böögg» das Zürcher Sechseläuten zum Spektakel macht und was es mit der Tradition auf sich hat.
Zürich - Ein meterhoher Schneemann voller Knallkörper ist bei einem Frühlingsbrauch in Zürich planmäßig explodiert und hat einen guten Sommer vorausgesagt. Die Legende besagt: je schneller der Kopf des "Böögg" - ein Sinnbild des Winters - explodiert, desto schöner wird der Sommer. Dieses Jahr dauerte es 12 Minuten und 48 Sekunden, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.