Zehntausende feiern Thanksgiving-Parade in New York

Der tollpatische Panda Po schwebt durch Manhattan.

Wenn riesige Ballons durch die Straßen von New York schweben - dann ist Thanksgiving. Die Stars der diesjährigen Macy's-Parade: «Kung Fu Panda» Po, Cher und Joe Biden.









New York - Zehntausende Schaulustige haben bei der Thanksgiving-Parade in New York riesige Ballonfiguren, weihnachtlich gekleidete Showtänzerinnen und den Weihnachtsmann und seine Frau bejubelt.