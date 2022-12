Flüssiggas Scholz, Habeck und Lindner eröffnen erstes LNG-Terminal

Vor rund zehn Monaten kündigt Kanzler Scholz in seiner «Zeitenwende»-Rede die Errichtung von Flüssigerdgas-Terminals in Deutschland an. Das erste eröffnet er nun persönlich - mit weiterer Polit-Prominenz.