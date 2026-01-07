Brauchtum: Tausende Menschen feiern farbenfrohen Karneval in Kolumbien

Beim «Karneval der Schwarzen und Weißen» wird die Überwindung der ethnischen Grenzen gefeiert. Das zweitägige Spektakel ist die zweitgrößte Karnevalsfeier in dem südamerikanischen Land.
Pasto - Tausende Menschen haben im Südwesten von Kolumbien den sogenannten Karneval der Schwarzen und Weißen gefeiert. Mit Musik und bunten Wagen zogen sie durch die Straßen von Pasto im Department Nariño. Die von örtlichen Kunsthandwerkern gestalteten Aufbauten zeigten Tiere, historische Figuren oder Fabelwesen. Als Sieger wurde ein Wagen mit dem Titel "Die unbezwingbare Kriegerin" gewählt, der eine Frau mit Kopfschmuck und mehreren Raubkatzen zeigt.