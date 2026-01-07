Brauchtum: Tausende Menschen feiern farbenfrohen Karneval in Kolumbien

Der "Karneval der Schwarzen und Weißen" ist nach den Feierlichkeiten in Barranquilla an der Karibikküste der größte Karneval in Kolumbien. Am ersten Tag schminken sich die Menschen mit schwarzer Farbe, am zweiten Tag färben sie ihre Gesichter mit Talkumpuder weiß. Das soll die Gleichheit aller Menschen über die ethnischen Grenzen hinweg symbolisieren. Der Karneval wurde 2009 von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.