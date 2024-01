Bernd Fader hat jüngst in der Hanselversammlung über die anstehenden Termine der Narrenzunft informiert. Schon vor der Hauptfasnet steht einiges an.

Zunächst können sich die Kleidlesträger am Montag, 15. Januar, von 17 bis 19 Uhr im „Spunden“ in der Hauptstraße mit Bons und Brezelbändeln eindecken – oder ihre Mitfahrt zum ersten großen Event kurz darauf sichern, wenn es dann am Wochenende, 20. und 21. Januar, zum großen Narrentreffen nach Weingarten geht.

In den Trubel von Weingarten

Alle 68 Zünfte der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrernzünfte (VSAN) plus einige Gastzünfte werden dort erwartet – und Schramberg darf dabei natürlich nicht fehlen. Am Samstag startet dazu der Bus um 14.15 Uhr, macht eine Stadtrunde und ist um 14.45 Uhr in Sulgen an der „Rose“. Tags darauf heißt es früh aufstehen: Dann fährt der Bus um 8.30 Uhr am Lichtspielhaus los, macht eine Stadtrunde und ist um 9 Uhr an der „Rose“. Der große Umzug am Sonntag, 21. Januar, wird übrigens auch live vom SWR und im Fernsehen von 13 bis 17.30 Uhr auf Südwest3 übertragen.

Zwei Umzüge in Lauterbach

Der Narrentreffen-Reigen geht gleich weiter – nur die Entfernung ist dann nicht mehr ganz so groß. Denn direkt zum 75-jährigen Nachbars-Geburtstagskind hinüber nach Lauterbach geht es am Wochenende darauf. Explizit weist die Schramberger Narrenzunft darauf hin, dass sie bereits den Kinderumzug am Samstag, 27. Januar, besucht – und hofft, noch viele junge Kleidlesträger zum Mitspringen finden zu können. Um 10.30 Uhr startet dazu ein Bus an der „Rose“ in Sulgen, der um 10.45 Uhr am Lichtspielhaus ist und dann eine Stadtrunde fährt. Aufstellung ist um 12.30 Uhr in der Sommerbergstraße beim Sportplatz. Rückfahrten sind um 15 und 17 Uhr.

Hanselausschuss-Mitglied Bernd Fader informiert über die anstehenden Termine der Narrenzunft. Foto: Riesterer

Tags darauf sind dann auch die erwachsenen Narren dran, beim Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg an den Start zu gehen. Am Sonntag, 28. Januar, startet dazu der Bus ebenfalls in Sulgen an der „Rose“ und fährt über das Lichtspielhaus (10.45 Uhr) eine Stadtrunde. Aufstellung ist ab 12.30 Uhr in der Albert-Gold-Straße.

Rolletag in Hardt

Wieder in die Nachbarschaft geht es am Mittwoch, 31. Januar: Dann ist in Hardt Rolletag angesagt. Die Narrenzunft teilt dazu mit, dass sie wieder von der Happy-Hiasl-Band begleitet wird, aber dass aus Mangel an Mitfahrern in den vergangenen Jahren kein Bus hin oder zurück fährt. Aufstellung ist am Höhenfeuer im Industriegebiet um 18.45 Uhr.

Hanselschlag und Besuch in Heiligenbronn

Im Anschluss geht es zackig auf die Zielgeraden in Richtung Hauptfasnet: „Sulgen am See“ heißt es am Samstag, 3. Februar, beim Zunftball ab 20 Uhr im Bärensaal – zwei Tage später, am Montag, 5. Februar, findet ab 19.30 Uhr in der Braustube Schraivogel der Hanselschlag statt. Anmeldeschluss für den Hanselschlag ist Montag, 22. Januar, teilt die Zunft hierzu mit. Kleidlesträger sollten sich zudem bereits ab 19 Uhr einfinden. Von 17 bis 19 Uhr findet außerdem bereits der dritte und letzte Verkauf von Brezelbändeln im „Schraivogel“ statt. Dort liegen zudem die Listen für die Saalsprünge der dann anstehenden zwei Termine aus.

Noch bevor es am „Schmotzigen“ endgültig rund geht, stehen nämlich am Dienstag, 6. Februar, um 14.30 Uhr die Fasnet für alle Junggebliebenen ab 60 Jahre (Seniorenfasnet) im Bärensaal sowie um der Besuch des Klosters in Heiligenbronn auf dem Programm. Abfahrt dazu ist um 18 Uhr am Lichtspielhaus – wie gewohnt mit Stadtrunde und 18.30 Uhr dem Halt an der „Rose“.

Termine zur Hauptfasnet

Samstag, 10. Februar:

Schlüsselübergabe vor dem Rathaus, 11 Uhr; Ziehgruppen durch die Lokale, 19 Uhr

Sonntag, 11. Februar:

Teilnahme Umzug Sulgen (Bus: 12 Uhr Lichtspielhaus, Stadtrunde; 13 Uhr Aufstellung Wittumweg; Material fassen Café Storz 12.30 Uhr); Hanselsprung, 14.30 Uhr (Aufstellung ab 14 Uhr Mühlegraben/Feuerwehrgerätehaus); Gesellenball 19.30 Uhr, Bärensaal; Da-Bach-na-Fahrer-Taufe (Treffpunkt 19.30 Narrenbrunnen)

Montag, 12. Februar:

Katzenmusik, ab 6 Uhr (Prämierung Rathausplatz 10 Uhr); Zuberumzug durch Fußgängerzone, 11 Uhr; Da-Bach-na-Fahrt, 13 Uhr; Großer närrischer Umzug, 14.30 Uhr; Nacht der Kapitäne, 20 Uhr, Szene 64

Dienstag, 13. Februar:

Kinderball „Märchenland“, 14 Uhr, Bärensaal; Abschluss der Straßenfasnet, 17.15 Uhr, vor dem Rathaus; Rattenball, 20 Uhr, Café Bar Majolika, mit Fasnetsbeerdigung um 24 Uhr