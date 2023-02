Brauchtum in Schömberg

2 Jüngere und Ältere ließen gemeinsam die Tradition wieder aufleben. Foto: Wachter

Seit 2013 veranstalten die Narrenzunft und der Liederkranz das Schömberger "Facklafiar- und Wirtshausliedersingen". Jetzt konnten die Gäste wieder einen wunderbaren Wirtshausabend genießen.















Schömberg - Die Veranstalter sind sich einig: "Wir haben schon das Gefühl, dass die Wirtshauskultur und auch das gemeinsame Wirtshaussingen in Schömberg von den Leuten, ob Jung oder Alt, angenommen wird. Ganz besonders die Jahrgänger ab 14 Jahren bis in hohe Alter sind in Schömberg auch unter dem Jahr sehr aktiv." Es sei eine schöne Sache, Musikanten und Sänger mit dem Publikum zusammenzuführen, einfach mitten drin und mit dabei zu sein.

Im proppevolle Gasthof Plettenberg begrüßte Zunftmeister Bernhard Wuhrer die Gäste. Dann ging es in die Vollen, mit dem Schömberger Narrenmarsch und Narrenlied.

Altbekannte und selbst komponierte Lieder

Die zwei durch den Abend führenden Musiker und Sänger, der Husarenmusikant Jens Neher sowie das Ausschussmitglied des Liederkranzes, Jürgen Riedlinger, bote ein mehr als zwei Stunden langes Programm dar. Die Liedauswahl beschränkte sich nicht auf Facklasonndigslieder, sondern bot auch typische Wirtshauslieder, die man an der Fasnet in Schömberg und teilweise auch über das ganze Jahr singt.

Dazwischen erzählte Riedlinger über die überlieferten Lieder und den Ursprung der Zwanzger-Tradition. Die Mischung aus Fasnets-, selbst komponierten und altbekannten Liedern brachte alle Gäste zum Mitsingen und Schunkeln.

"Einmal gemacht isch Tradition"

Unter den Gästen war immer wieder Freude darüber zu hören, dass die Betreiber des Gasthofs Plettenbergs und die Veranstalter sich nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung wieder auf diese Idee eingelassen haben: "Getreu dem Motto ›Einmal gemacht isch Tradition‹ sehen wir uns die nächsten Jahre wieder, um uns gemeinsam auf die Fasnet einzustimmen!"

Mit dem Schömberger Narrenmarsch und dem Narrenreigen, den die kommenden Zwanzger anführten, wurde ein erfolgreicher Wirtshausabend mit viel Gesang beendet.