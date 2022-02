5 Im Video muss eine Alt-Hexe getauft werden. Foto: Riesterer

In einem Video, das seit dem Wochenende auf der Plattform Youtube angesehen werden kann, feiern die Schuhu-Hexen aus Hinterlehengericht ihre Fasnet 2022 einmal digital komplett durch.















Schiltach-Hinterlehengericht - "Willkommen, Servus und Hallo zur Corona-Fasnet 2022. Über Social Media in diesem Jahr – es ist halt so." Das ist die Begrüßung des Schuhu-Vorsitzenden Uli Eßlinger nach einigen kräftigen "Narri-Narro"-Rufen. Trotz der "besch..." Lage zur diesjährigen Fasnetszeit, "möchten wir mit einem Film verbreiten etwas närrische Heiterkeit", erklärt Eßlinger zu Beginn, was sich die Zuschauer von den folgenden 23 Minuten erhoffen dürfen: "Kurz und knackig spielen die Statisten aus Schiltach und Lehengericht ihre Corona-Fasnet 2022 aus ihrer Sicht." Eßlinger ist in der Folge als "rasender Reporter" unterwegs, zumeist begleitet von Filmassistentin Stefanie Grumbach.

Start mit Abstauben und Taufe

So trifft er zum Fasnetsstart am Dreikönigstag eine Abstauber-Gruppe. "Mit dem Besen fegen wir ab den Staub der Ruh – dass aus dem Häs wird nun ein richtiger Schuhu" – dafür gibt es auch ein kleines Schnäpsle. Am selben Tag abends folgt die Hexentaufe mit Zuber und Federn – leider in diesem Fall keiner Neu-, sondern einer Alt-Hexe: "Ab diesem Tag sehen wir die ganze Welt natürlich in unseren Farben – Schwarz und Gelb." Weil bei der Taufe eigentlich alle versammelt wären, wird sie im Video zum Anlass genommen, Mitglieder, Leihästräger und Freunde zu grüßen.

Bändel und Ball

Nächste Stationen im Video sind unter anderem das Bändel und Fahnen aufhängen im Städtle – diesmal nicht nachgestellt, da war das Filmteam jüngst live mit dabei –, die schön geselligen Hexenausfahrten mit dem Bus während den Fasnetswochenenden inklusive Vorglühen zuhause und ein Ball-Abend inklusive eines fetzigen Auftritts der Showtanzgruppe Impression.

Bruddeln, Seifenkisten und Umzug

Weiter geht es aus dem Lehengericht mit dem "traditionellen Lumpenhock" und leidenschaftlichen "Bruddlern von nah und fern". "Mir haut’s da glei den Vogel naus, und des alles wegen der Wuhan-Fledermaus", wettert Michael Bartsch – zum achten mal im Bruddelbock. Er sieht die Ursprünge der Pandemie im Essensangebot auf den fernöstlichen Märkten und erinnert an den Hamster-Kauf-Wahn der Deutschen.

Nach einer flotten Seifenkisten-Fahrt am Fasnetssonntag ist inklusive eine Abordnung der Stadt- und Feuerwehrkapelle und fahnenschwenkendem Eßlinger Zeit für einen Umzug der Schuhus durchs Städtle – bis: "Auch bei der Verbrennung wird noch bis zum Schluss, der Corona-Abstand per Rotztuch eingehalten. Zum Zuschauen ein wahrer Genuss." So hofft Eßlinger zum Abschluss, dass 2023 alle wieder gemeinsam eine Fasnet mit Spaß und Freud’ feiern können.