Die Kräuterweihe gehört zu den volkstümlichen Bräuchen der römisch-katholischen Kirche. Dieser Brauch ist schon seit dem 9. Jahrhundert bekannt und hat sich über die Jahre erhalten.

Dabei werden am Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August Kräuter zu einem Strauß gebunden, der vom Pfarrer gesegnet wird.

Lesen Sie auch

Der Zusammenhang zwischen der Kräuterweihe und dem Feiertag lässt sich vermutlich auf altchristliche Gebete zurückführen, denn in diesen Texten wird Maria häufig als „Blume des Feldes und Lilie der Täler“ bezeichnet.

Die Kräuterweihe in der Seelsorgeeinheit IV Rottweil findet am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr in Neukirch statt. Weitere Termine sind am 15. August um 19 Uhr beim Patrozinium der Kapellenkirche, am 18. August um 9.30 Uhr in Heilig-Kreuz-Münster und um 11 Uhr in der Kirche in Hausen.